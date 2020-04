Alors que la question des salaires en Premier League suscite d’énormes polémiques, Manchester City a confirmé que le club va continuer de payer normalement l’ensemble de ses employés dans les semaines à venir, comme le rapporte Sky Sports. Les Citizens ne mettront donc pas son personnel non joueur en congés dans cette période de crise liée à la pandémie de coronavirus. Il s’agit de la première équipe du Royaume à prendre un tel engagement.

Le média britannique rappelle que cinq équipes de premier plan, dont Liverpool et Tottenham, ont d’ores et déjà placé leurs employés en congés, ce qui signifie qu’ils seront rémunérés à hauteur de 80% de leur salaire par le gouvernement. La Premier League a appelé les joueurs à accepter une baisse de 30% des salaires, alors que les négociations se tendent de plus en plus autour de ce sujet.