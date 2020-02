Trois jours après leur 16e finale aller de Ligue Europa, Manchester United et Wolverhampton retrouvaient ce dimanche la Premier League (27e journée). Les Red Devils recevaient le 19e, Watford. Ils ouvraient le score juste avant la mi-temps sur un penalty de Bruno Fernandes, qui marquait alors son premier but sous ses nouvelles couleurs. Dans le second acte, Anthony Martial se jouait du gardien adverse pour aggraver la marque puis Mason Greenwood portait le score à 3-0 d’une superbe frappe. Avec ce succès, MU réalisait la bonne opération de ce week-end et passait de la 7e à la 5e place.

Les Wolves jouaient également à domicile. Ils accueillaient un autre mal classé, Norwich, qui n’a pas fait le poids sur la pelouse du Molineux Stadium. Auteur récemment d’un triplé en C3 contre l’Espanyol Barcelone, Diego Jota a encore une fois livré une prestation de haut niveau. Le Portugais a inscrit un doublé. Un premier but à la 19e minute puis un autre dix minutes plus tard. Le buteur maison Raúl Jiménez y allait également de son but à la 50e minute, sa 12e réalisation de la saison en Premier League. Une victoire 3-0 qui les ramenait alors à 2 points de Manchester United, 5e, place qualificative pour la Ligue Europa.

Résultats des matches de 15h00 :

Manchester United 3 - 0 Watford : Fernandes (42e, sp), Martial (58e), Greenwood (75e)

Wolverhampton 3 - 0 Norwich : Jota (19e, 30e), Jiménez (50e)