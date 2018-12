Ce soir, Manchester United, huitième, se déplaçait au St Mary’s Stadium pour y affronter Southampton, dix-neuvième et avant-dernier du championnat, pour le compte de la 14e journée de Premier League. Et après une rencontre prolifique, les deux équipes se sont quittées dos à dos, deux buts partout. Tout s’est joué durant les 45 premières minutes. Ce sont les locaux qui frappaient les premiers par l’intermédiaire de Stuart Armstrong, qui trompait David De Gea d’une frappe croisée (1-0, 13e). Le portier espagnol s’inclinait une nouvelle fois sept minutes plus tard, cette fois devant Cédric Soares, sur coup-franc (2-0, 20e).

Au pied du mur, Manchester United réagissait par Romelu Lukaku, qui réduisait le score (2-1, 33e). Bien servi par Marcus Rashford, Ander Herrera égalisait d’une belle Madjer (2-2, 39e). Le score ne bougeait pas en seconde période. Après avoir renversé la vapeur, les Red Devils calaient, mais montaient provisoirement à la septième place du classement, tandis que les Saints gagnaient également un rang, prenant la dix-huitième place.