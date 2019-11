Avant le choc de cette 12e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester City (à suivre en direct sur notre site), Manchester United recevait Brighton à Old Trafford. Les Red Devils ont largement dominé cette rencontre (3-1) grâce à des buts d’Andreas Pereira (17e), Davy Propper (19e, csc) et Marcus Rashford (66e). Les Seagulls avaient pourtant réduit le score par Lewis Dunk (64e). Les Mancuniens pointent à la 7e position (16 pts) alors que Brighton est 11e (15 pts).

Dans l’autre match de l’après-midi, Wolverhampton affrontait Aston Villa. Et ce sont bien les Wolves qui sortent vainqueurs de ce duel (2-1). Ruben Neves (41e) et Raul Jimenez (84e) sont les buteurs pour les locaux. Les Villans sont revenus trop tard dans le match par l’intermédiaire de Trezeguet (90+2). Wolverhampton reste à la 8e place, juste derrière United (à égalité de points, 16), alors que Villa s’enfonce à la 17e position (11 pts).