Pour cette 37e journée de Premier League, Manchester United se déplaçait à Brighton et pouvait définitivement assurer la 2e place du classement seulement les Seagulls ont contrarié les plans de Mourinho et de ses hommes, qui doivent s’incliner 1-0.

Avec Pogba et Martial titulaires ce soir, les Red Devils n’ont pas réussi à marquer et ont même encaissé un but de Gross à l’heure de jeu (58e). Avec cette victoire, le promu a presque assuré définitivement son maintien en Premier League.