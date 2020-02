Suite de la 28e journée de Premier League ce samedi avec trois matches programmés à 16h. Quatrième du championnat d’Angleterre (44 points), Chelsea affrontait Bournemouth (16e, 26 pts) au Vitality Stadium. Corrigés par le Bayern Munich en Ligue des Champions (3-0), les Blues voulaient relever la tête pour surtout conforter leur quatrième place, mais les hommes de Frank Lampard n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Après l’ouverture du score de Marcos Alonso (33e), Lemar (54e) et King (57e) ont trouvé le chemin des filets pour donner l’avantage aux Cherries. Finalement, l’Espagnol a signé un doublé en fin de match (85e).

Avec ce match nul, Chelsea reste quatrième mais Manchester United (41 pts) peut revenir à une longueur en cas de succès contre Everton dimanche (15h). Bournemouth, de son côté, descend à la 17e place. Car dans le même temps, West Ham a disposé de Southampton (3-1) avec notamment un but du Français Haller (40e). Les Hammers sortent donc de la zone rouge pour s’installer à la 16e place, tandis que les Saints sont 13es. Enfin, Newcastle et Burnley s’affrontaient à St. James Park, et ce match s’est terminé sur un triste 0-0.

Les résultats de 16h :

Bournemouth 2-2 Chelsea : Lerma (54e), King (57e) ; Alonso (33e, 85e)

Newcastle 0-0 Burnley

West Ham 3-1 Southampton : Bowen (15e), Haller (40e), Antonio (54e) ; Obafemi (31e)