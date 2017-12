Comme chaque mois, la Premier League élit son joueur du mois. Et en novembre, il s’agit sans surprise de Mohammed Salah. L’attaquant égyptien de Liverpool a enchaîné les réalisations, inscrivant 7 buts en 4 matches de championnat. Trois doublés à Stoke, à West Ham, à Stoke et un but contre Chelsea.

En novembre, Salah a également fait trembler les filets contre Maribor, en Ligue des Champions. Le joueur de 25 ans est arrivé chez les Reds en 2017, en provenance de l’AS Rome.