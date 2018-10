Ce samedi, Manchester United était opposé à Chelsea pour la neuvième journée de Premier League. Les deux équipes se sont neutralisées (2-2). Chelsea avait d’abord ouvert le score par Rudiger, avant qu’Anthony Martial ne s’offre un doublé pour donner l’avantage à Manchester United. Au bout du temps additionnel, Barkley a permis aux Blues de prendre un point face aux Red Devils.

Seulement, après le but de l’international anglais en toute fin de match, un adjoint de Maurizio Sarri est venu chambrer José Mourinho. En effet, Marco Ianni, deuxième assistant coach de l’entraîneur de Chelsea, est passé devant le technicien portugais et a chambré The Special One. Tendu, ce dernier s’est immédiatement levé, mais la sécurité de Stamford Bridge l’a empêché d’aller vers Marco Ianni. Un match électrique sur le terrain comme en dehors.