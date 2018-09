Cet après-midi six matches avaient lieu pour le compte de la septième journée de Premier League. Tottenham a gagné à l’extérieur face à Huddersfield 0-2 grâce à un doublé d’Harry Kane (25e et 34e sp). Dans le même temps, Manchester City a pris temporairement la tête du championnat d’Angleterre. Les Citizens se sont imposés face à Brighton 2-0 par l’intermédiaire de Raheem Sterling (29e) et Sergio Aguëro (65e) et sont donc passés devant Liverpool au classement.

Pour sa part, Arsenal a arraché la victoire dans les derniers instants de sa rencontre face à Watford. Craig Cathcart a marqué contre son camp à la 81e minute. Puis Mesut Özil a trouvé le chemin des filets et a permis aux Gunners de prendre le large et de remporter les trois points à domicile. Dans les autres matches de l’après-midi, Everton a gagné face à Fulham 2-0, Leicester a gagné sur le terrain de Newcastle 0-2 et Wolverhampton a remporté son duel contre Southampton 2-0.

Les résultats de l’après-midi :

Arsenal 2-0 Watford : Craig Cathcart (81e csc) et Mesut Özil (84e) pour Arsenal

Everton 3-0 Fulham : Gylfi Sigurdsson (56e et 89e) et Cenk Tosun (66e) pour Everton

Huddersfield 0-2 Tottenham : Harry Kane (25e et 34e sp) pour Tottenham

Manchester City 2-0 Brighton : Raheem Sterling (29e) et Sergio Aguëro (65e) pour Manchester City

Newcastle 0-2 Leicester : Jamie Vardy (30e) et Harry Maguire (73e) pour Leicester

Wolves 2-0 Southampton : Ivan Cavaleiro (79e) et Jonathan Castro Otto (87e) pour Wolves