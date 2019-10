Chaque mois, la Premier League dévoile le nom du joueur du mois. En août, c’est le surprenant Teemu Pukki (Norwich City) qui a été honoré par ce trophée. Un trophée qui a atterri dans les mains d’un autre joueur ce mois-ci.

En effet, la Premier League vient d’annoncer que Pierre-Emerick Aubameyang était sacré en septembre. Avec 5 buts en 4 apparitions, le Gabonais d’Arsenal a été en réussite le mois dernier.

#PL appearances@Aubameyang7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for September #PLAwards pic.twitter.com/FitYp9S9gJ

— Premier League (@premierleague) October 11, 2019