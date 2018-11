Après Eden Hazard en septembre, Pierre-Emerick Aubameyang a été nommé joueur du mois d’octobre. L’attaquant des Gunners était en concurrence avec Ross Barkley (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Anthony Martial (Manchester United), Mat Ryan (Brighton) ou encore Callum Wilson (Bournemouth).

Le buteur gabonais s’est illustré en inscrivant cinq buts en trois matches de championnat. « J’essaie de m’améliorer tous les jours et je suis heureux d’être en Premier League. J’essaie de faire de mon mieux. J’espère qu’Arsenal terminera dans les quatre premiers. Ce serait bien de se qualifier pour la Champions League », a ainsi déclaré le lauréat du mois d’octobre pour la Premier League.

matches@Aubameyang7 is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October #PLAwards pic.twitter.com/ei6TfChp1y

— Premier League (@premierleague) 9 novembre 2018