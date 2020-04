En France, Canal + et beIN Sports sont au cœur d’une lutte avec les clubs de Ligue 1 pour le règlement des droits TV. Du côté de l’Angleterre, l’ambiance est radicalement différente. Vendredi dernier, les deux diffuseurs de la Premier League au Royaume-Uni, à savoir Sky et BT, ont réglé, au même titre que les diffuseurs internationaux (dont Canal Plus et RMC Sport) leurs droits de retransmission du championnat anglais, pour un montant total s’élevant à 1,59 milliard d’euros.

D’après les informations du Daily Mail, Sky Sports ne va pas demander aux pensionnaires de Premier League un remboursement de 471 millions d’euros dans le cas où l’exercice en cours serait annulé. Le quotidien britannique précise que les clubs et les diffuseurs réfléchissent à trouver une solution pour compenser la perte pour les chaînes de télé en cas d’annulation. Pour rappel, la pandémie de coronavirus laisse planer le doute sur l’issue de la saison 2019-2020.