Tottenham se rendait à Brighton lors de cette 35e journée de Premier League pour mettre la pression sur les épaules de Liverpool mais les hommes de Mauricio Pochettino ont dû se contenter d’un match nul 1-1.

Le but juste après la pause d’Harry Kane (48e) n’aura pas suffi puisque deux minutes plus tard, Pascal Gross trompait Lloris (50e). Malgré quelques petites occasions, les Spurs n’ont pas su reprendre l’avantage et laisse Liverpool deux points devant au classement.