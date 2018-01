Après une brève pause destinée aux coupes nationales, la Premier League reprenait ses droits ce week-end. En fin d’après-midi, Tottenham recevait Everton à Wembley pour tenter de rester sur les talons du quatuor de tête. Et dans une rencontre qu’ils ont dominé de la tête et des épaules, les Spurs ont remporté un succès large et précieux (4-0) et fait replonger dans le doute des Toffees qui enchaînent un cinquième match sans victoire en championnat.

Dans cette rencontre, la lumière est à nouveau venue du duo Kane-Son. Le Sud-Coréen ouvrant le score pour les Spurs (1-0, 26e), avant de se muer en passeur pour l’inévitable Harry Kane (2-0, 47e). Harry Kane s’offrait ensuite un doublé (3-0, 59e), entrant dans l’histoire de Tottenham en devenant le meilleur buteur du club en Premier League (création en 1992). L’Anglais atteint, déjà, la barre des 20 buts en championnat cette saison. En fin de rencontre, Christian Eriksen venait alourdir la marque (4-0, 81e). Avec ce succès, les Spurs restent 5e, à égalité de points avec Liverpool (44), 4e, qui recevra Manchester City demain.