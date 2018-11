La douzième journée de Premier League continuait ce samedi après les affiches de 16 heures. En effet, Tottenham, quatrième du classement, se déplaçait à Crystal Palace pour y défier le seizième de la Premier League. L’objectif pour les Spurs était de s’imposer pour recoller au trio de tête (Manchester City, Chelsea et Liverpool). En face, les Eagles voulaient se donner de l’air par rapport à la zone de relégation. Et dans ce match, ce sont les coéquipiers d’Harry Kane qui se sont imposés (0-1).

Pourtant, dès le début du match, les Eagles s’offraient une énorme occasion. Bien trouvé dans la surface, Andros Townsend voyait sa tête filer à côté du but de Lloris (16e). En face, les Spurs avaient du mal à réagir et Crystal Palace tentait de mettre la pression jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, James Tomkins reprenait un corner, mais sa tête flirtait avec le poteau de Lloris (54e). Seulement, après l’heure de jeu, Juan Foyth catapultait le ballon au fond des filets après un cafouillage suite à un corner (0-1, 66e). En fin de match, Townsend s’offrait une nouvelle occasion, mais Hugo Lloris sauvait les siens (84e), avant qu’il ne réédite cet exploit devant Sorloth (90e+1). Malgré un match difficile, les Spurs s’imposaient finalement (0-1). Avec ce succès, les Spurs reviennent à hauteur de Chelsea et Liverpool, et à deux points de Manchester City.