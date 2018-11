La 11e journée de Premier League se poursuivait ce samedi soir. Après la victoire de Manchester United à Bournemouth (1-2) et le nul dans le choc entre Arsenal et Liverpool (1-1), Tottenham se déplaçait à Wolverhampton dans l’optique de prendre la quatrième place. En face, 11e, les Wolves voulaient s’imposer pour reprendre leur marche en avant. Mais dans cette rencontre, ce sont les coéquipiers d’Harry Kane qui se sont imposés (2-3).

Tout avait pourtant mal démarré pour les Spurs qui perdaient d’entrée de jeu Mousa Dembélé, blessé (7e). Mais à la demi-heure de jeu, Lamela ouvrait le score, bien trouvé par Son (0-1, 27e). Trois minutes plus tard, Lucas Moura, bien servi par Trippier, doublait la mise (0-2, 30e). Le 4e but de la saison de l’ancien Parisien. À l’heure de jeu, Harry Kane marquait le troisième but pour les Spurs (0-3, 62e). Mais cinq minutes plus tard, Ruben Neves réduisait le score sur penalty (1-3, 68e). Et dix minutes après, Jimenez réduisait le score, lui aussi sur penalty (2-3, 78e). Malgré quelques frissons en fin de match, les Spurs s’imposaient finalement (2-3). Avec sa victoire, Tottenham remonte à la quatrième place et double Arsenal. De son côté, Wolverhampton reste 11e.