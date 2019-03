Watford accueillait Leicester cet après-midi, à Vicarage Road, pour le compte de la 29e journée de Premier League. Et ce sont les Hornets qui sont sortis vainqueurs de ce duel, remportant la partie 2-1, grâce à un but d’Andre Gray dans le temps additionnel (2-1, 90+2e). Ce sont les meilleurs buteurs des deux clubs, Troy Deeney (1-0, 05e) et Jamie Vardy (1-1, 75e), respectivement auteurs de 8 et 10 buts cette saison en championnat, qui ont inscrit les deux premières réalisations de la rencontre.

Brendan Rodgers, arrivé mardi dernier à Leicester suite au licenciement de Claude Puel, qui affrontait son ancien club (il a entraîné Watford en 2008/2009), commence donc son aventure chez les Foxes avec une défaite. Watford (8e) revient à hauteur de Wolverhampton grâce à ce succès, avec 43 points, alors que Leicester stagne à la 11e place.