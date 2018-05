Ce soir, outre la Coupe de France, il y avait un match très important en Angleterre. Southampton affrontait ainsi Swansea dans un duel décisif pour le maintien. Et les Saints se sont imposés 1-0 contre les Gallois.

Si les Swans ne sont pas encore condamnés de façon définitive, eux qui sont 18e, à 3 points d’Huddersfield mais avec un match en plus, la victoire de Southampton envoie de façon définitive West Bromwich Albion en Championship.

Our fight for @premierleague survival has come to an end following Southampton's victory at Swansea City.

On to @CPFC...

Let's finish the season six unbeaten.

Come on you Baggies !#WBA pic.twitter.com/FsgnyFa0H6

— West Bromwich Albion (@WBA) 8 mai 2018