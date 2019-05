Vainqueur de son duel face au Paris FC à Charléty mardi (1-1, 5-4 tab), le RC Lens retrouve Troyes, 3e de Domino’s Ligue 2, vendredi (18h), pour le Play-offs 2, au Stade de l’Aube.

Le vainqueur de ce match couperet sera opposé au 18e de Ligue 1, dans un barrage aller-retour pour une place dans l’élite. Dijon, Caen, Amiens et, plus improbable, Monaco, sont les adversaires potentiels des deux équipes. Pour ce match, Rui Almeida et Philippe Montanier optent pour des 3-5-2 modulable en 5-3-2.

Les compositions d’équipes :

ESTAC : Samassa - Tavares, Giraudon, Salmier - Gonçalves, Pelé, Martins-Pereira, Raveloson, Poaty - Mbeumo, Fortuné

RC Lens : Leca - Tahrat, Fortes, Duverne - Centonze, Gillet, Ba, Bellegarde, Mendy - Ambrose, Gomis