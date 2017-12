Alors que le derby de Manchester n’aura lieu que dimanche en fin d’après-midi, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic se détendent quelque peu au baby-foot. Le Français et l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ont décidé de former un duo et contrairement à ce qu’on pourrait penser c’est bien Paul Pogba qui s’occupe de l’attaque et du milieu de terrain.

Autant dire que l’international français se débrouille plutôt bien, car même "Ibra" avoue que la Pioche a un sacré niveau au baby-foot. On peut notamment voir l’ancien joueur de la Juventus régalait avec un but.