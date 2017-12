S’il fait aujourd’hui le bonheur de Manchester United, Paul Pogba n’avait d’yeux que pour un autre cador du Big Five anglais quand il était enfant : Arsenal. C’est ce que révèle la BBC ce samedi matin et ce dévolu a du sens.

En effet, lorsque Pogba (24 ans) était enfant, Arsenal traversait une des périodes les plus faste de son histoire. Invincible durant 49 matches de Premier League d’affilée entre 2002 et 2004, vainqueur de la Premier League en 2002 et 2004 justement et finaliste de la Champions League en 2006. Avec dans l’équipe de nombreux joueurs français tels que Thierry Henry, Robert Pires ou encore Patrick Vieira.