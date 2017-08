Depuis que Neymar a signé au Paris Saint-Germain contre 222 millions d’euros, Paul Pogba n’est plus le joueur le plus cher du monde. Il l’avait été pendant un an, en 2016-2017, lorsqu’il fut transféré de la Juventus à Manchester United contre 120 millions d’euros (bonus compris). L’international français de 24 ans n’est pas vraiment triste de céder son trône à Neymar, en témoigne sa sortie médiatique relayée par The Telegraph, mardi 15 août :

« La saison dernière, tout le monde se posait des questions sur mon prix. Aujourd’hui, c’est sur mon football. Cela veut tout dire. » ces derniers temps, « Pogboom » a largement contribué à son image médiatique, à coup de publicités et de vidéos pleines d’humour.