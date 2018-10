Vainqueur de la Pologne dans le temps additionnel, grâce à Cristiano Biraghi (0-1), l’Italie s’est offert un espoir d’atteindre les playoffs de l’UEFA Nations League. Elle a surtout décroché un succès qui la fuyait depuis cinq matches (2D, 3N). Titulaire au milieu de terrain lors de cette rencontre, Marco Verratti est venu exprimer sa satisfaction au micro de L’Equipe à l’issue du match.

« C’est une victoire très importante, qui vient après un moment très difficile pour l’équipe. Cela faisait longtemps que l’on arrivait pas à gagner, c’est important pour ce trophée de Nations League. L’important c’est de continuer ce travail, avec ce coach. On joue de manière différente, il faut du temps, ce n’est pas facile. On est très contents, on s‘amuse sur le terrain, on créé des occasions. On ne marque pas tout de suite, mais c’est positif. » D’un point de vu personnel, le milieu du Paris Saint-Germain semble également épanoui sous les ordres de Roberto Mancini. « J’essaie toujours de faire mon maximum. C’est jamais pareil de jouer pour la sélection et pour le club, on joue de façon différente. Je suis content parce qu’on a joué au football, au ballon, on a une équipe très technique, » a-t-il ensuite ajouté.