La Pologne reçoit l’Italie ce soir pour une rencontre sous haute tension. Largement distancées par le Portugal dans leur groupe de la Ligue des Nations, les deux équipes n’ont pas le droit à l’erreur puisque le perdant sera immédiatement relégué à l’étage inférieur. Face à l’urgence de résultat, Roberto Mancini aligne exactement la même équipe qu’au match précédent face à l’Ukraine. Gianluigi Donnarumma trouve place dans les cages italiennes derrière une défense constituée d’Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Cristiano Biraghi. Très intéressant au match précédent, le trio du milieu de terrain, Jorginho, Marco Verratti et Nicolo Barella est conservé tandis que Federico Bernardeschi, Federico Chiesa et Lorenzo Insigne sont confirmés en attaque.

Côté polonais, Wojciech Szczęsny est titularisé dans les cages en lieu et place de Łukasz Fabiański. En défense, Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek et Arkadiusz Reca sont alignés. Ils seront assistés dans les tâches défensives par la sentinelle Jacek Goralski qui évolue en soutien de Sebastian Szymanski et Karol Linetty. En meneur de jeu, Piotr Zielinski se charge de l’animation tandis que l’attaque est occupée par Arkadiusz Milik et Robert Lewandowski.

Compositions :

Pologne : Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca - Goralski, Szymanski, Linetty, Zielinski - Milik, Lewandowski

Italie : Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Jorginho, Verratti, Barella - Bernardeschi, Chiesa, Insigne