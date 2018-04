Auteur d’une grosse prestation face à Benfica dans le gros duel du football portugais, Iker Casillas est face à un dilemme pour la suite de sa carrière comme l’explique le quotidien AS. Son contrat expire en juin, et son club voudrait le prolonger. En revanche, il coûterait très cher au club du nord du Portugal, qui lui aurait même demandé de revoir son salaire à la baisse.

L’ancien portier du Real Madrid et sa famille sont très à l’aise à Porto, où sa famille est bien installée. Mais d’un autre côté, il a des offres de partout : la MLS, les Émirats, la Chine, le Mexique etc... Le média espagnol précise que sa priorité est de continuer en Europe, si possible dans une équipe disputant la Ligue des Champions. Il devra donc bientôt trancher...