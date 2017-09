Après plus de 700 matches disputés dans les buts du Real Madrid, entre 1999 et 2015, Iker Casillas (36 ans) a rejoint le FC Porto en 2015. Ses deux premières saisons furent bonnes, même si le Champion du Monde espagnol a commis quelques boulettes médiatisées. Pour la chaine de télévision brésilienne Esporte Interativo, « San Iker » a confié avoir reçu cet été des propositions de contrat de plusieurs écuries européennes. Il les a toutes refusées. Ses raisons se valent :

« D’abord, j’ai voulu rester car tout s’est bien passé lors de mes deux saisons ici. Le club a parié sur moi et m’a aidé à rester au top. Je lui devais. Ensuite, je voulais rester car depuis mon arrivée, Porto est second. Être deux ans ici et ne remporter aucun trophée, ce serait une fin amère. Mon objectif est simple : remporter un titre ici et aider le club à rester important au Portugal et respecté en Europe. »