« Oui, j’ai eu Rudi Garcia au téléphone, on s’est envoyé plusieurs messages. Je lui ai dit : "Coach, il faut vraiment m’excuser de ne pas venir." Il a compris. C’est un coach intelligent avec un état d’esprit très ouvert. Il essaye de se mettre à la place du footballeur. C’est quelqu’un de très bien ». Pour France Football, l’attaquant du FC Porto Vincent Aboubakar (25 ans) est une nouvelle fois revenu sur son vrai-faux transfert à l’Olympique de Marseille cet été. Le Camerounais, en pleine forme avec les Dragões, a également profité de cet entretient pour défendre Kostas Mitroglou (29 ans), attaquant finalement recruté par les Phocéens lors du dernier mercato.

« J’estime que c’est soit l’équipe qui s’adapte à vous ou le contraire, alors qu’à Porto, j’ai senti que les automatismes étaient déjà bien présents. Si cela fonctionne mal en France, vous savez très bien comment ça va réagir. Ils ont pris Mitroglou (Benfica), et regardez comment cela se passe. Ce n’est pas du tout facile. Il est arrivé dans une équipe où les joueurs avaient déjà fait la préparation ensemble. C’est pour cela que j’ai préféré prendre du recul et rester à Porto. Après, dans le football, il ne faut pas regarder que l’attaquant. Imaginez que Mitroglou soit à 12 buts et que l’OM se trouve à la 12e place du classement ? Que diriez-vous ? », a-t-il lâché. Le Grec appréciera.