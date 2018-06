Avant de s’envoler pour la Russie et la Coupe du monde 2018, le Portugal termine sa préparation ce jeudi (21h15) avec un match amical contre l’Algérie. Après ses matches nuls contre la Tunisie (2-2) et la Belgique (0-0), la Seleçao Das Quinas espère terminer sur une bonne note face à la sélection algérienne, qui ne sera pas présente au Mondial. D’autant plus que dans huit jours, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers défieront l’Espagne pour débuter leur CDM (vendredi 15, 20H).

Et justement, pour ce dernier test, CR7 effectue son retour. Pour accompagner la star portugaise Guedes est aligné à la pointe de l’attaque dans le 4-4-2 mis en place par Fernando Santos. Dans l’entrejeu, Bernardo Silva, William Carvalho, Joao Moutinho et Bruno Fernandes sont titulaires. La défense est composée de Cédric, Pepe, Bruno Alves et Guerreiro. Rui Patricio prend place dans les cages. Du côté des Fennecs, Rabah Madjer a mis en place un 4-3-3 avec notamment le trio Mahrez-Slimani-Brahimi en attaque.

Le onze du Portugal : Rui Patricio - Cédric, Pepe, B. Alves, Guerreiro - B. Silva, W. Carvalho, Moutinho, B. Fernandes - Ronaldo, Guedes

La composition de l’Algérie : Salhi - Ferhat, Bensebaïni, Mandi, Benmoussa - Bentaleb, Medjani, Boukhanchouche - Mahrez, Slimani, Brahimi