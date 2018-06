Au lendemain du lancement de la Coupe du monde 2018, le premier véritable choc a lieu ce vendredi soir (20h, en direct sur Foot Mercato). Le Portugal de Cristiano Ronaldo défie en effet l’Espagne, qui a vécu une terrible semaine après l’éviction de Julen Lopetegui et la nomination de Fernando Hierro. Pour cette rencontre de gala du groupe B, Fernando Santos aligne un 4-2-3-1 avec le duo Guedes-CR7 en pointe. Derrière, Bernardo Silva, Moutinho, Carvalho et Joao Mario sont chargés d’occuper l’entrejeu.

En défense, Cedric, Pepe, Fonte et Guerreiro ont la confiance de leur sélectionneur alors que Rui Patricio garde les cages portugaises. En face, La Roja version Hierro se présente également en 4-2-3-1 avec De Gea comme gardien. Aux côtés de Piqué et Ramos, Nacho, qui remplace un Carvajal sur le retour, et Jordi Alba occupent les couloirs. Au milieu on retrouve le duo Koke-Busquets devant la défense et Iniesta, David Silva et Isco plus avancés. L’attaque est confiée à Diego Costa.

Le onze du Portugal : Rui Patricio - Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro - Moutinho, Carvalho - B. Silva, Fernandes, Ronaldo - Guedes.

La composition de l’Espagne : De Gea – Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba – Busquets, Koke – David Silva, Isco, Iniesta – Diego Costa