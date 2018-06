En début d’après-midi de mercredi, le Portugal s’est imposé 1-0 face au Maroc. Une rencontre disputée, et marquée par de nombreux duels et fautes tactiques. Les esprits se sont échauffés à plusieurs reprises, et Pepe, le défenseur portugais, n’est pas resté en retrait. Gary Lineker n’a pas apprécié le comportement du défenseur lusitanien.

« Vous voyez que Pepe est toujours un idiot », a écrit l’ancien international anglais, habitué des sorties pour le moins polémiques sur les réseaux sociaux ou dans les émissions dans lesquelles il intervient.