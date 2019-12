Longuement interrogé par Record ce mardi, João Félix (20 ans) a évoqué l’Euro 2020 à venir. Le tirage au sort a réservé au Portugal, tenant du titre, un programme chargé avec les deux derniers champions du Monde, l’Allemagne et la France. Pas de quoi effrayer la starlette lusitanienne de l’Atletico de Madrid.

« Le tirage n’a pas été très favorable, c’est vrai, mais ce n’est rien d’effrayant non plus. Nous croyons en nos chances de passer le premier tour. La France et l’Allemagne ne font pas peur », a-t-il lancé, espérant bien être du voyage. « L’objectif est d’être présent et aider la sélection. Je ferai tout pour être dans la liste. Pour le reste, je suis très confiant », a-t-il conclu.