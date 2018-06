Champion d’Europe en 2016, le Portugal s’arrête donc en huitième de finale dans cette Coupe du monde 2018. Battue par l’Uruguay (1-2) ce samedi, la Seleçao Das Quinas quitte donc déjà la compétition. Après la rencontre, Raphaël Guerreiro a livré ses premières impressions. « C’est vrai que c’est très difficile de sortir maintenant surtout qu’on a tout donné. On est très déçus du résultat final mais on a tout donné jusqu’à la fin. C’est triste pour nous mais c’est comme ça », a expliqué le joueur de Dortmund sur BeIN Sports.

Le joueur de 24 ans est ensuite revenu sur les nombreuses occasions de son équipe : « il nous a manqué un peu d’efficacité devant le but. On a beaucoup tenté mais on était assez loin... On a eu beaucoup d’occasions mais pas assez proche du gardien. Aujourd’hui, on ne gagne pas, c’est très dur. » Un véritable coup dur donc pour le Portugal.