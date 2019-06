Après avoir terminé en tête de leurs groupes de la Ligue des Nations, le Portugal et la Suisse se retrouvent ce soir à Porto pour le compte du Final Four de la compétition. Les Portugais auront l’avantage d’être à domicile mais les Suisses peuvent capitaliser sur une victoire 5-2 contre la Belgique en novembre dernier.

La sélection de Fernando Santos s’articule dans un 4-4-2 bien huilé avec Rui Patricio dans les buts. Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro évoluent un cran plus haut. Ruben Neves et William Carvalho se retrouvent au cœur du jeu tandis que Bernardo Silva et Bruno Fernandes prennent les ailes. Enfin, Joao Felix accompagne Cristiano Ronaldo en attaque.

Vladimir Petkovic aligne son équipe dans un 4-3-3 avec Yann Sommer dans les cages. Kevin Mbabu, Fabian Schär, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez forment la défense. Aligné en tant que sentinelle, Denis Zakaria est épaulé par Granit Xhaka et Remo Freuler. Enfin, la ligne offensive est constituée de Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic et Steven Zuber.

Les compositions :

Portugal : Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - B. Silva, Neves, Carvalho, Fernandes - Ronaldo, Felix

Suisse : Sommer - Mbabu, Schär, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Zakaria, Freuler - Shaqiri, Seferovic, Zuber