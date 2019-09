La Ligue des Champions est partie sur les chapeaux de roues pour le PSG. Pour la 1ère journée du groupe A, le club de la capitale s’est largement imposé face au Real Madrid (3-0). Invité par le Mundo Deportivo à s’exprimer sur cette victoire, Thiago Motta, qui connait bien le contexte, a analysé l’excitation qui entoure les grands rendez-vous du club parisien.

« Si la question est de savoir si le PSG peut gagner la Ligue des Champions, la réponse est oui, malgré les échecs passés qui prouveraient le contraire. Le PSG a une équipe, du jeu, et de l’ambition. [...] Le problème du PSG, c’est qu’en interne les grands matches décisifs provoquent trop d’excitation. Et du coup la confiance tend à disparaître au moindre coup du sort. Pour remporter la C1, il faut un juste équilibre entre motivation et assurance, explique l’ancien milieu de terrain parisien. En interne, le PSG n’a pas su se calibrer. Après, bien sûr, il faut une part de chance et être bon dans tous les matches. A la différence du championnat, une erreur peut te condamner en coupe d’Europe. »

