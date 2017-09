Cet été, l’Olympique de Marseille se cherchait des défenseurs centraux en plus de l’attaquant. Une rumeur envoyait Jérémy Mathieu du côté de la Cité Phocéenne. Mais finalement l’ancien du Barça s’est engagé avec le Sporting CP. Voici pourquoi.

« Je ne sais pas pourquoi ça ne s’est pas fait. Il faut demander aux dirigeants. J’ai eu le coach en direct, il me voulait. Ca s’est pas fait c’est comme ça. C’est dommage, j’étais supporters de l’OM étant petit j’aurais bien aimé porté le maillot de l’OM. Mais je suis bien au Sporting, je suis dans un grand club. Je suis content ici. J’ai eu le coach par téléphone puis il n’y a rien eu de concret. Je sais que le coach me voulait. Est-ce que les dirigeants me voulaient ? Il faut leur poser la question », a indiqué l’international français sur SFR.