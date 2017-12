Comme à la bourse, le marché des transferts dans le milieu du football oblige à faire des choix décisifs, et amène souvent des regrets. Le cas de Simon Kjaer en est un parfait exemple. Le défenseur central danois de 28 ans évolue au FC Séville après avoir été vendu 12 millions d’euros par Fenerbahce l’été dernier.

Et comme le révèle Marca, son club formateur, le FC Midtjylland, peut se frotter les mains. Car en juillet 2008, il avait vendu son jeune joueur prometteur à Palerme pour 4 millions d’euros. Pas une somme exceptionnelle par rapport au marché d’aujourd’hui, mais huit fois plus environ que les 600 000 euros proposés par le Real Madrid à l’époque. Les dirigeants de FC Midtjylland ont flairé une hausse du prix de Kjaer. Business is business.