L’été dernier, le départ de Neymar du FC Barcelone a été vécu comme un cataclysme. Si son absence a été palliée numériquement par l’arrivée de Coutinho, son influence dans le jeu manque beaucoup au club blaugrana. Sa vitesse, sa capacité à déstabiliser les défenses adverses par des dribbles virevoltants a contraint son ancien club à changer son style de jeu, même si Ousmane Dembélé à un profil à peu près similaire. Si pour certains, le jeu du Barça est plus équilibré, pour d’autres, il est moins spectaculaire.

Dans les chiffres, l’absence de Neymar se ressent notamment dans un domaine... le nombre de penalty obtenu par le FC Barcelone est moins important. Comme le rapporte le Mundo Deportivo, les pensionnaires du Camp Nou obtiennent moins de tirs au but. Cette saison, seulement six ont été sifflé en leur faveurs sur un total de 50 matchs. A titre d’indication, lors du précédent exercice, le club catalan en a obtenu 16, dont 7 qui ont été provoqués par Neymar. Le quotidien espagnol va plus loin en révélant que près de la moitié des penaltys ont été des fautes commises sur le Brésilien. Bien évidemment, ces chiffres sont loin de refléter le manque réel de Neymar à Barcelone...