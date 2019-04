Les saisons se suivent et se ressemblent à Caen. L’équipe première lutte pour le maintien en Ligue 1, pendant que la catégorie U19 brille dans le championnat U19 national. Finaliste du championnat de France U19 face à Montpellier l’an passé (défaite 1-0), le gardien du but Marvin Golitin évolue, à seulement 19 ans, avec la réserve du Stade Malherbe de Caen, engagée en National 3 cette saison.

Du haut de son mètre quatre-vingt-quatorze (88 kg), Marvin Golitin fait les beaux jours de l’équipe coachée par Thomas Fernandez, actuelle troisième de la poule J (Normandie) derrière Rouen et Évreux. Et le club a décidé de le récompenser. Arrivé de l’US Torcy en 2016, le jeune gardien, qui était convoité par Manchester United et Everton, a préféré miser sur la continuité. Il paraphera dans les prochaines heures un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans.