Aujourd’hui a eu lieu la finale de la Premier League Asia Trophy au Stade de Hongkou en Chine entre Wolverhampton et Manchester City. Malgré un score nul et vierge, ce sont les Wolves qui se sont imposés face aux champions d’Angleterre (0-0, 3-2 t.a.b).

Manchester City peut s’en vouloir et notamment Raheem Sterling qui a manqué un penalty (21e) en tirant au-dessus du but de Rui Patricio. Le gardien portugais a été l’homme fort de cette séance de tirs au but avec pas moins de trois arrêts (face à Ilkay Gundogan, David Silva et Lukas Nmecha).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10