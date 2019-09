La cinquième journée de Premier League se terminait ce soir avec un duel entre Aston Villa et West Ham. Une rencontre qui pouvait permettre aux Hammers de monter sur le podium. De leur côté, les Villans espéraient sortir de la zone rouge. Très accroché, ce match n’a pas été riche en occasions.

Même l’expulsion d’Arthur Masuaku en seconde période pour un second carton jaune n’a pas animé les débats (67e). C’est donc tout naturellement que les deux formations se sont quittées sur un match nul et vierge (0-0). West Ham remonte au huitième rang et Aston Villa se retrouve dix-septième.

