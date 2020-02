Cet après-midi avait lieu la 27e journée de Premier League. Sixième surprise du championnat, Sheffield United affrontait Brighton & Hove Albion. Un seul objectif, gagner pour doubler Tottenham et revenir à deux points du quatrième Chelsea. Tout démarrait bien avec le but d’Enda Stevens (26e) mais Neal Maupay égalisait peu après (30e). Finalement, les deux formations se quittaient sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne.

Dans les autres rencontres, Burnley a quasiment validé son maintien. En s’imposant 3-0 contre Bournemouth grâce à Matej Vydra (53e), Jay Rodriguez (60e sp) et Dwight McNeil (88e), les hommes de Sean Dyche se retrouvent huitièmes avec 13 longueurs d’avance sur la zone rouge. Aston Villa avec un point d’avance sur ses poursuivants reste sous la menace des relégables West Ham et Watford qui joueront demain et lundi. Le club de Birmingham a perdu 2-0 contre Southampton. Enfin, Crystal Palace a perdu 1-0 contre Newcastle United.

Les rencontres de l’après-midi :

Burnley 3-0 Bournemouth : Matej Vydra (53e), Jay Rodriguez (60e sp) et Dwight McNeil (88e) pour Burnley

Crystal Palace 1-0 Newcastle United : Patrick van Aanholt (45e) pour Crystal Palace

Sheffield United 1-1 Brighton & Hove Albion : Enda Stevens (26e) pour Sheffield, Neal Maupay (30e) pour Brighton

Southampton 2-0 Aston Villa : Shane Long (8e) et Stuart Armstrong (90e +5) pour Southampton