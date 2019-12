Ces derniers jours n’ont pas été de toute gaieté chez les Toffees. Après trois revers consécutifs en championnat et une piètre 18e place au classement, Everton a décidé de se séparer de son entraîneur Marco Silva. Un choix fort alors que les coéquipiers de Lucas Digne se préparaient à affronter Chelsea dans le cadre de la 16e journée de Premier League.

Mais visiblement, quelque chose s’est passé. Face à un candidat pour une place de le Big Four, Everton s’est imposé 3 buts à 1, grâce à des réalisations signées Richarlison et Dominic Calvert-Lewin (doublé). Coté londonien, Mateo Kovacic a sauvé l’honneur juste après la mi-temps. Au classement, les Toffees sortent de la zone rouge et grimpent provisoirement au 14e rang. Chelsea reste 4e mais pourrait voir Wolverhampton revenir à trois longueurs en cas de victoire des Wolves.