Depuis plusieurs semaines, le Barçagate secoue l’actualité du FC Barcelone. Pour rappel, le club blaugrana a fait appel à la société I3 Ventures pour un travail de contenu sur les réseaux sociaux. Seul souci, le Barça se serait servi de ce travail pour nuire à l’image de plusieurs personnes, dont certains Culés.

Et ce n’est pas tout puisque la formation espagnole aurait surpayé ces services (1 M€ au lieu de 100 000€), fractionné les factures pour passer outre les contrôles du conseil d’administration et passé par plusieurs sociétés affiliées à I3 Ventures. Cet après-midi, AS a relayé les noms de ces sociétés : Tantra Soft, NSG Social Science Ventures, Digital Side, Big Data Solutions et Futuric.