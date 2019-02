Coup d’envoi de la 27e journée de Premier League ce soir. Avant les belles affiches de demain, avec un duel entre Chelsea et Tottenham notamment, on avait droit à quelques rencontres avec des équipes de bas de tableau ce mardi. Cardiff accueillait par exemple Everton au Pays de Galles, et c’est le club de Liverpool qui s’est imposé (3-0) grâce à un doublé de l’Islandais Gylfi Sigurdsson et un but de Calvert-Lewin.

De son côté Newcastle poursuit sa remontée au classement grâce à sa victoire face à Burnley (2-0) et est désormais treizième. Leicester, qui vient de nommer Brendan Rodgers, présent en tribunes ce soir, a pris le meilleur sur Brighton (2-1). Les Foxes retrouvent enfin la victoire après une longue série de rencontres sans connaître le succès. Et c’est Huddersfield qui a signé le gros coup de la soirée, s’imposant 1-0 face aux Wolves grâce à un but de Steve Mounié dans le temps additionnel !

Les résultats de la soirée

Cardiff 0 - 3 Everton

Sigurdsson (41e, 66e), Calvert-Lewin (90e+3)

Huddersfield 1 - 0 Wolverhampton

Steve Mounié (90e+2)

Leicester 2 - 1 Brighton

Gray (10e), Vardy (64e) - Propper (66e)

Newcastle 2 - 0 Burnley

Schar (24e), Longstaff (38e)