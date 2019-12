Deux bonnes nouvelles pour Jürgen Klopp ce vendredi. Quelques minutes après avoir prolongé son contrat avec Liverpool jusqu’en 2024, l’entraîneur allemand a été élu manager de novembre en Premier League. Et ce mois a été fructueux pour les Reds.

En effet, les champions d’Europe en titre ont pris 8 points d’avance en tête du championnat. « Ça fait vraiment du bien, a déclaré Klopp sur le site officiel de la Premier League. Mais je ne le prends pas personnellement. Mes joueurs en sont responsables, évidemment, parce qu’ils ont jusqu’à présent joué une saison exceptionnelle. Si je l’obtiens le mois prochain, cela signifierait que nous avons un très bon mois de décembre, qui est assez chargé, c’est donc mon objectif en fait ! »

