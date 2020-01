Alors que le Royaume-Uni quittera ce vendredi 31 janvier l’Union Européenne de manière définitive, beaucoup de citoyens de l’UE seront plongés dans le flou. Cela devrait également être le cas des pensionnaires de Premier League. Les meilleurs avocats du Royaume, spécialisés dans le sport, font en tout cas grandir l’inquiétude que, une fois la date du 31 janvier passée, les clubs anglais ne pourront plus recruter de joueurs ayant moins de 18 ans, comme le rapporte le Telegraph. Les écuries évoluant en Premier League sont confiantes sur le fait que le Brexit ne posera pas de problème au recrutement d’adolescents de 16 ou 17 ans à l’avenir.

Un avis que ne partagent pas Jake Cohen, avocat qui travaille régulièrement avec des membres du championnat anglais, et Owen Jones, un spécialiste du droit des sports liés à l’immigration. Le premier conseille aux clubs de l’élite de faire signer des joueurs non majeurs avant la fermeture du mercato hivernal, vendredi. Le second assure carrément que cette période de transfert sera la dernière opportunité pour eux de le faire, par rapport au règlement imposé par la FIFA, qui interdit aux joueurs de moins de 18 ans de s’installer dans des clubs d’un autre pays, à moins qu’il ne s’agisse de deux pays membres de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Europeen. Deux ententes dont ne fera donc bientôt plus partie le Royaume-Uni. Le quotidien britannique rappelle que de nombreuses arrivées en Premier League, comme celles de Cesc Fabregas ou encore Paul Pogba, ont eu lieu grâce à cette règle par le passé.