Equipe réputée difficile à manœuvrer, Burnley restait sur quatre défaites de rang avant de recevoir Leicester City. Des Foxes tombés dans leur King Power Stadium face à Southampton le weekend dernier (1-2). À Turf Moor, c’est le jeune milieu de terrain Harvey Barnes, qui au terme d’un rush en solitaire allait ouvrir le score du pied droit dans la surface pour les Foxes, trouant Nick Pope sur sa gauche (0-1, 33e).

En seconde période, les Clarets trouvaient les ressources pour égaliser, sur corner. Kasper Schmeichel détournait le coup de tête de Ben Mee d’un reflex sur sa ligne, mais Chris Wood suivait et égalisait de près (1-1, 56e). Alors qu’Harvey Barnes, encore lui, obtenait un penalty après une faute de Ben Mee, Jamie Vardy voyait sa tentative repoussée par Nick Pope (67e). Et dans ces cas-là, le couperet tombe. Attentif au point de penalty sur un centre mal dégagé par Jonny Evans, Ashley Westwood donnait l’avantage (2-1, 79e) et la victoire aux locaux. Toujours troisièmes, les hommes de Brendan Rodgers sont à trois longueurs de Manchester City (48 points) et comptent six points de plus que Chelsea (39 points).