Pour clôturer la 21e journée de Premier League, les deux cadors du championnat anglais s’affrontaient. Manchester City, 3e au coup d’envoi, voulait revenir sur les Reds de Liverpool, leaders incontestés de la Premier League. Après un début de match à l’avantage des locaux, Liverpool réagissait. Le trio Salah-Firmino-Mané régalait mais le Sénégalais trouvait le montant d’Ederson (18e). Manchester City réagissait mais Silva était contré par Van Dijk (28e), avant que Sané ne bute sur Alisson (39e). Finalement, Manchester City ouvrait logiquement le score. Silva trouvait Aguëro qui devançait Lovren pour fusiller Alisson (1-0, 40e).

En deuxième période, Alexander-Arnold tentait d’égaliser, mais sa tentative passait à côté (57e), alors que dans la foulée, Danilo n’accrochait pas le cadre d’Alisson (59e). Liverpool commençait à sortir et Firmino profitait d’une erreur de Kompany, mais la défense repoussait. Et dans la foulée, Alexander-Arnold ouvrait pour Robertson qui remisait pour Firmino, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-1, 64e). Mais quelques minutes plus tard, Sané redonnait l’avantage aux Citizens après un bon décalage de Sterling (2-1, 71e). Après un cafouillage dans la surface de Manchester City, Lovren perdait le ballon et Agüero était lancé par Sterling, mais Alisson sauvait les siens (82e). De l’autre côté, Salah butait sur Ederson (84e). Dans les dernières secondes, Silva obligeait Alisson à la parade avant que Sterling ne manque le cadre (90e). Les Citizens s’imposaient finalement (2-1) et revenaient à 4 points de leur adversaire du soir.

Revivez le film de la rencontre sur notre site.