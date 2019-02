Carton plein pour Manchester United. Il y a quelques minutes, Ole Gunnar Solskjaer a été élu manager du mois de janvier 2019. Du coté des joueurs, c’est également un Mancunien qui est à l’honneur.

En effet, Marcus Rashford vient d’être élu joueur du mois dans le championnat anglais. L’international anglais a notamment marqué 3 buts en 4 matches de Premier League. Une bonne forme qui est une mauvaise nouvelle pour le PSG qui affrontera MU mardi en Champions League.

Congratulations, @MarcusRashford !

The @EASPORTSFIFA Player of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/hEi6yRyWr6

— Premier League (@premierleague) 8 février 2019