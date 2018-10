Le coach portugais de Wolverhampton Nuno Espirito Santo a été nommé manager du mois de septembre, en Premier League. Célèbre dans toute l’Angleterre pour avoir aligné le même onze lors des huit premières journées (un record), c’est une véritable montée en puissance qu’ont réalisé les Wolves sous ses ordres. Ils n’ont plus perdu depuis un déplacement à Leicester lors de la 2e journée et sont aujourd’hui ancrés à la 7e place du classement.

Promus en première division anglaise cette saison, les Loups ont remporté trois de leurs quatre rencontres au cours du dernier mois, battant West Ham (0-1), Burnley (1-0) et Southampton (2-0), sans que Rui Patricio n’encaisse le moindre but, ramenant également un match nul de Old Trafford (1-1). Le coach de 44 ans a devancé Unai Emery, Jürgen Klopp et Pep Guardiola.